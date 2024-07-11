6月營收／美利達年增48% 巨大年減7%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

自行車產業展現復甦趨勢，巨大（9921）6月合併營收約70.9億元，年減7.5%，上半年累計372.29億元，年減12.5%。美利達6月營收32億元，年增48.6%，上半年累計營收151.5億元，較去年同期衰退幅度降至4.1%。

巨大指出，6月集團合併營收下降，主要受到去年同期高基期，以及代工客戶調整訂單影響。集團自有品牌6月銷售仍以捷安特中國內銷表現最亮麗，高階產品銷售強勁，營收年增近60%。

美利達6月合併自行車出貨量16萬5,494輛，年增達82%，6月合併營收32.02億元，上半年合併出貨77萬8,243輛，年增30%，合併營收151.53億元，年減4.1%。

美利達表示，現階段除中低價位的通勤車款仍有庫存外，整體庫存調整近尾聲，6月出貨較去年同期增逾八成，除持續消化庫存，去年6月開始降載產能也是重要因素；7月進入第3季傳統旺季，營運表現可以期待。

營收 美利達

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