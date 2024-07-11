6月營收／泓德月增320% 森崴月增12%
國內綠電三雄泓德能源（6873）、森崴能源、雲豹能源昨（10）日同步公告6月營收，三家業者業績均較5月回溫；其中，泓德能源營收來到9.06億元，月增320.4%，年增49.1%，成長幅度最高。
泓德能源上半年營收21.55億元，年增5.4%。泓德能源日前宣布與澳洲電力零售商ZEN Energy簽訂備忘錄，內容包含500MW（百萬瓦）的光儲電廠使用協議（Tolling Agreement）、4MW虛擬電廠合作以及儲能案場開發，同時雙方未來也將攜手共同合作綠氫等綠色能源事業。
森崴能源6月營收15.78億元，月增12.5%，年增177.6%。森崴能源旗下又德風場喜獲國內離岸風電第三階段第二期序位第一，業界推估，森崴能源在該案場的規模至少600MW以上，對業績有相當不錯的助益。
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