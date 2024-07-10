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勤美營收／建案交屋挹注！上半年116億元、年增53％ 創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
位於西區草悟道的「勤美洲際酒店」已訂第3季開幕營運。記者宋健生／攝影
位於西區草悟道的「勤美洲際酒店」已訂第3季開幕營運。記者宋健生／攝影

勤美（1532）10日公告，6月營收20.81億元，年減26.44%；累計上半年營收達116.15億元，年增53.91%，創歷史同期新高。勤美指出，上半年受惠建設事業群的台中陸續交屋，挹注集團營收。

勤美指出，上半年建設住宅事業營收63.18億元，年增335.7%，主要受惠台中「勤美之森」建案於去年底開始陸續交屋，上半年共計交屋111戶，加上台北「璞真榮華」案交屋17戶，讓建設事業群營收再創歷史新高，半年挹注集團營收達63.18億，已超越去年全年的59.77億餘元。

勤美指出，目前「勤美之森」已售的戶數，還有19戶要交屋，另外，還有高樓層45戶精華保留戶，目前是惜售狀態，另，鎖定年輕族群、中等坪數的勤美之森二期亦將於下半年隆重推出，勢必再為草悟道生活圈增色不少。

金屬成型事業方面，上半年營收年減約7.2％，勤美指出，主因需求端未見復甦，新增外銷訂單仍不足以彌補大陸內銷市場的缺口所致，展望下半年，惟冀望大陸新一波的刺激經濟措施帶動國內消費市場；以及預期美國央行降息激勵歐美農機客戶換購大型農用機具，金屬成型事業始能出現較大成長動能。

生活創新事業群上，勤美指出，兩大新事業體台中「勤美洲際酒店」以及「勤美術館」籌備工作已進入緊鑼密鼓的階段，軟體建置已近完成，只待硬體部分的驗收工作，目前仍鎖定第3季末至第4季初盛大開幕，以勤美經營草悟道生活圈10多年來的經驗及口碑，兩者的加入將為草悟道生活休閒文化揭開全新的面貌。

勤美 營收

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