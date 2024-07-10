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中鋼6月營收微幅年減 跌破300億元
中鋼今天公告6月營收，為新台幣299.5億元，年減0.86%，未能守住300億元大關。中鋼表示，6月出貨91.6萬噸，較預期的89萬噸多；展望後續，第3季為傳統需求淡季，但7月出貨量應可維持6月水準。
去年受中國生產過剩、低價傾銷影響，為鋼鐵業最具挑戰的一年。中鋼表示，經濟景氣短期不易恢復，近期人民幣貶值，有利於中國外銷。統計今年前5個月中國鋼鐵出口量，年增24.7%，推估今年出口量不低於去年，但鋼材出口年增率逐月遞減，因此下半年中國鋼鐵出口量預期將比去年同期低。
中鋼推測，下半年中國鋼材對全球鋼市的衝擊將逐漸淡化，但其出口量變化仍需密切觀察，尤其第3季是亞洲傳統鋼鐵業淡季，更需注意。
中鋼日前公告今年前5月稅前淨利28.17億元，和去年同期17.18億元相比，年增63.9%。中鋼提到，因鋼鐵業銷售單價及單位毛利上漲，且工程契約變更認列利益，使營收及營業利益增加。另外，礦業投資獲配股利增加，以及外幣兌換損益有利，讓業外收入增加。
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