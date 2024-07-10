統一營收／整併家樂福加持 6月549.83億元、年增17%

統一（1216）受惠於整併家樂福營收加持，6月營收為549.83億元，年增17.04%，累計上半年營收為3208.73億元，年增率19.37%。統一集團著眼民生必需產業的業者，隨著數位經濟的興起，統一全力聚焦數位經濟，全力打造全通路「生活品牌」將開始挹注。

統一首季受惠於轉投資統一超、統一中控等穩定獲利挹注，稅後純益為55.34億元，年增10.6%，EPS為0.97元，隨著第2季營收穩健成長，獲利也有望跟著成長。

統一為消費者提供更及時、更便利、更實惠的全方位消費體驗，朝著建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進；轉投資統一中控，大陸龐大的人口數，再加上消費能力增加，統一中控的產品布局也會跟著調整，未來營收目標朝著人民幣500億元的挺進，隨著策略的調整，統一可以認列的獲利也會跟著增加。