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八方雲集營收／6月年增10%創同期新高 持續深耕美國市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
八方雲集6月合併營收6.52億元，年增10.75%，創同期新高。圖／聯合報系資料照片
八方雲集6月合併營收6.52億元，年增10.75%，創同期新高。圖／聯合報系資料照片

八方雲集（2753）10日公告6月合併營收6.52億元，年增10.75%，創同期新高；今年第2季營收19.14億元，季減0.7%，年增8.03%，亦是同期新高。累計上半年營收38.42億元，年增9.82%。

八方雲集於台灣市場持續擴大自有品牌銷售通路，成為在台灣唯一超過千店規模的連鎖餐飲集團，並同時進行汰弱留強，以提升門店品質與服務。截至6月底，台灣區各品牌門店總數已達1,286家，其中八方雲集有1,008家、梁社漢排骨223家、芳珍蔬食37家及丹堤咖啡18家。

而在美國市場，截至6月底，已於南加州開設9家直營門店，下半年預計有2家新門店陸續開幕。同時八方雲集9日董事會通過設立德州兩家子公司，除加州外已著手前進德州的規劃，展現深耕美國市場的企圖心。

而儘管香港市場面臨挑戰，如消費習慣變化和經濟疲軟，八方雲集仍保持穩定發展。集團於香港擁有八方雲集55家、百芳池上便當12家、八方台式麵屋5家和梁社漢排骨2家門店。而為應對市場變化，公司計劃今年在香港新增5家門店，主要仍以八方雲集品牌為主。

八方雲集表示，對各個市場的發展前景保持樂觀，期於食品安全、品牌管理和市場擴張等方面的持續投入，為公司帶來新的成長動能。也將持續秉持「利他、分享、公益」的企業精神，提供消費者平價的美食，更透過不斷產品創新，持續打造品牌體驗。

八方雲集 營收

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