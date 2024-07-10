中租6月每股賺1.45元 上半年每股獲利7.08元
中租-KY今天公告6月自結合併稅後純益新台幣23.9億元，月增17%，年增14%，每股稅後純益1.45元，成長主因為中國仲利國際財政返還入帳。
中租表示，今年上半年合併稅後純益122.2億元，年減6%，主因信用減損金額較去年同期增加，且中國財政返還等稅務利益，較去年同期減少約人民幣2億元；上半年每股稅後純益7.08元。
中租說明，6月自結合併營收84.3億元，較去年同期成長5%，上半年營收507.5億元，年增7%。分地區別來看，台灣、中國及東協地區累計營收分別成長9%、6%及4%。若與第1季相較，第2季合併營收成長3%。
中租日前公告7月18日為普通股及特別股除權息交易日，普通股每股配發6.5元現金股利，及每股0.2元股票股利，特別股則每股配發3.8元現金，現金股利發放日為8月22日。
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