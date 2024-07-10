富邦媒營收／momo 6月大賺95.5億元 創歷史同期新高

富邦媒（8454）公告6月營收95.5億元，創歷史同期新高，月增6.48%，年增3.06%；累計前6月營收約535.3億元，較去年同期成長4.29%，締歷史同期新猷。

富邦媒表示，6月營運表現除受惠於「618年中大促」推動買氣外，暑期的到來、旅遊住宿等電子票券採買熱潮持續攀升。家電品類隨著猛飆的高溫，帶動季節性家電如空調等需求激增，而小家電在momo專屬打造的「品牌日」活動助陣下，推升銷售表現。美妝品類迎來夏季肌膚保養商機，除了美白、防曬等商品買氣熱絡外，夏日彩妝新品也備受關注。

炎炎夏日，為助夏季育兒一臂之力，momo即日起至7月31日開跑《媽咪Buy寶盒》夏季線上婦幼展，網羅涼夏兒童戶外用品、輕薄尿布、涼感嬰兒寢具等限時優惠5折起，網購育兒輕鬆優雅一鍵下單。看準網購育嬰商機蓬勃，momo持續拓展母嬰商品規模，至今站上母嬰品牌數已破千個，並提供超過5萬件便利齊全的優質商品，為全面備援新世代父母育兒，更全新上線momo「嬰幼寵愛計畫」，首波祭出入會抽限量「總價破3,000元育兒箱」，還有不定期「嬰幼新品開箱體驗」活動好康。

數位時代下，網路投保愈來愈受到歡迎，金管會也開放保險業與金融科技業者合作辦理創新型保險商品、服務或流程，為擴大會員服務的經營綜效，momo結合富邦產險在保險領域的專業資源，共同推出網路投保創新商品及服務，7月中旬起會員於momo購物網購買手機時，可同步加購行動裝置險，經會員同意後，系統自動帶入相關資料至投保頁面，省去輸入時間，亦整合手機價款及保險費一起結帳，還可使用mo幣折抵。下一階段預計規劃推出會員momo購買家電時，可加購網路投保家電險創新商品，滿足「一站式購足」的消費需求。

網路家庭（8044）6月營收為29.38億元，月增6.18%、年減4.85%，2024年前6月營收181億元，年減6.09%。PChome 24h購物指出，時序進入暑假，包含泳具、泳圈、運動休閒鞋、運動服、按摩槍等運動用品的關鍵字搜尋量皆顯著攀升。進一步觀察銷售趨勢。

其中，夏日戲水活動盛行，帶動水上用品近一個月的業績對比上月大幅激增94%，另一方面，對於運動愛好者而言，能夠紀錄運動數據和監測心率的智慧穿戴裝置也是重要配備，站上智慧穿戴表近一個月的業績相較上月已出現44%的成長。