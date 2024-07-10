華航營收／6月175億、上半年同步創新高 2架新貨機加入成長可期

航空貨運價格飆漲加持，華航（2610）旺月提前報到，6月合併營收為175.64億元，月增9.08%，其中客運收入為113.41億元，月增16.02%，主因為旅運市場需求轉強，2架新貨機在6月底加入，7月將開始反應在營收上；累計上半年合併營收約988.81億元，年增10.01%，同步刷新歷史最高。

華航在端午連假的挹注下，6月客運收入繳出好成績，為今年第五度登上百億，北美地區旅運人次較前月顯著增長，平均載客近九成為客收主力，東南亞部分峇里島、檳城以及獨家飛航的帛琉航線載客表現也相當亮眼，為整體收入帶來助益。展望7-8月旺季，暑假期間搭機需求旺盛，全線訂位率超過八成，日韓及泰國航線最受旅客青睞。延續觀光旅遊消費力道增強，華航看好下半年的客運需求持續穩健。

在北美與歐洲航網的布局上，華航全力爭取高收益的直飛客源，積極擴大市占率。除了獨家飛航捷克布拉格，自7月14日起，華航將開通台北-西雅圖直飛航線，每周提供五個往返班次，成為美洲航網的第六個直飛航點。隨著客運服務擴展至美國西北地區，華航將進一步拓展亞洲轉機市場版圖，為旅客提供更多元的搭機選擇，並預期將為公司營收帶來更多助力。

6月貨運營收為50.24億元，較去年同期增加7.44億元，增幅17.38%，航空貨運市場需求持續熱絡，除電商與受AI帶動的半導體機台、伺服器等固有貨源外，季節性水果、急件高價貨源亦多有挹注，使6月單位收益續創本年度以來最高，貨收維持高檔，整體表現相較去年同期有相當成長。

6月下旬2架全新777貨機加入，7月開始服務客戶，隨著下半年AI議題持續發酵，並帶動相關手機及PC換機潮，市場艙位需求預期持續強勁。華航將持續充分利用客貨機運能，加強爭攬高價包艙及臨時加包機貨源，受惠於市場價量齊揚進一步成為擴大營收及獲利新推手。

為搶攻客運商機，每月16日「華航會員日」專屬優惠增加會員黏著度，華航今日推出7月份會員日中秋假期首爾、釜山主題來回航班優惠，開放會員優先購票並享專屬會員價，台北-首爾來回航班只需TWD 5,000元（未稅），台北-釜山來回TWD 7,200（未稅），再加碼哩程放大折抵票款，台北首爾來回只要17,500哩、台北釜山來回25,200哩，即可折抵全額票款（未稅），華夏會員可以優惠價格暢遊韓國，也有望挹注營收成長。