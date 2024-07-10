南寶營收／6月19.2億元年增9% 上半年107.7億元年增12%

南寶（4766）10日公布6月合併營收，由於產業景氣與需求逐步回溫，耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現，6月單月營收為19.2億元，年增9.1%，創同期新高；上半年年營收107.7億元，年增12.1%，亦創同期新高。

南寶表示，在持續投入研發與耕耘客戶下，鞋材、鞋用以外的特用接著劑以及建材與塗料等三大產品線今年展望皆目標成長，今年整體營收將重回成長軌道。此外，將持續投入創新與提升營運效率，目標維持優於產業的營業利益率，努力使股東權益報酬率 (ROE)往20%以上的長期目標邁進。

在鞋材接著劑業務方面，目前觀察品牌之間成長動能雖略有差異，然大致庫存水位健康，需求回溫。期待在耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現及取得新訂單下，達成優於產業的成長。此外，近期南寶有更多直接與品牌共同開發新材質接著技術的機會，有利於持續爭取新訂單，進一步優化產品結構與強化市場地位。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，整體來看客戶需求緩步回溫，木工、紡織用膠雖然受終端美國市場需求較弱影響，但衰退幅度已顯著收斂，期待緩步復甦回歸成長。同時，持續開發新的成長機會，著重高毛利產品，調整產品結構。近期研發重心在高效能產品，如耐熱的製程用膠，可應用在半導體、電子產業，將持續加強推廣。

南寶持續投入研發與創新，於6月20日所舉辦的永續材料技術研討會中，邀請工研院組長劉致中、奈鍵科技總監楊恕銘、工研院經理郭信良，以及錦欣貿易經理吳克政等產業專家，一同分享國際低碳材料發展方向與多項生質與回收材料應用，南寶經理王茂成亦分享南寶在生質及回收永續產品成果與應用。

南寶董事長吳政賢說：「本次研討會除了期待透過與各界交流，以強化南寶的技術能量外，也希望能促進永續材料產業鏈的合作，加速開發與導入永續低碳材料在南寶所在產業鏈中相關應用，攜手往淨零永續的目標邁進。」

由於產業研發趨勢主要在綠色產品，品牌客戶也積極尋求更環保永續的材料和製程，南寶2023年綠色產品佔整體營收比重約67%。

南寶持續研發與推廣各類綠色低碳產品，例如：生質材料含量可達30%的鞋用水性樹脂；將特性不親水的碳粉，製成水性黑漿，研發成為環保水性塗料；利用回收寶特瓶再製的原料做成的聚酯多元醇，作為水性PU產品的原料等。