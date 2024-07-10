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王品營收／6月17.8億元創同期新高 下半年加速展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品6月自結合併營收17.8億元，創同期新高，年增3.07%。圖／業者提供
王品6月自結合併營收17.8億元，創同期新高，年增3.07%。圖／業者提供

王品（2727）10日公布6月自結合併營收17.8億元，創同期新高，年增3.07%。其中，台灣事業群營收14.2億元，創6月同期新高，年增7.7%。大陸事業群營收3.6億元，年減12%。累計上半年兩岸合併營收109.4億元，與去年同期相當，年減0.09%。

王品表示，台灣事業群6月迎來謝師宴、畢業聚餐需求，網友最愛的「肉次方」4家分店突破千萬營收，「夏慕尼」、「青花驕」中山北店同樣超越千萬元營收，合計6月共誕生6家千萬大店。目前集團全台門店數達339家，帶動台灣事業群再寫同期新高。

大陸事業群在堅守持盈保泰的策略下，目前85家門店，雖然相較去年同期100家門店，減少15%，但大多位在精華地段、是人潮聚集的所在，而且營運體質健康，配合當地政府推出各種刺激消費的優惠政策，營運轉趨穩定。

迎接暑假旺季，王品集團在台灣加速展店腳步，7、8兩月預計要開出13家新店，7月於嘉義開出吃到飽「和牛涮」垂楊店、台式鍋物「尬鍋」垂楊店，高雄連續開出「就饗鐵板燒」夢時代店、富民店2家，台南有「品田牧場」新營家樂福店新開，快時尚「石二鍋」則開出碧潭大潤發和屏東東港2家店，「丰禾 台味風格料理」台北南京東店也於7月1日煥新開幕。8月規劃將開出「石二鍋」、「12MINI」、「藝奇」、「丰禾」等約6家新店，持續擴大市場影響力。

而7月下旬至8月為父親節檔期，王品旗下品牌也積極推出相關行銷活動，為業績增溫。王品牛排7月13日起延續贈龍蝦任務，子女身份證字號1碼和爸爸相同，消費2客套餐，就款待法式焗烤龍蝦。「莆田」則於7月15日-8月10日推出父親節盆菜外帶套餐，內含新推出的「極上盛饌海陸盆菜」等功夫大菜，訂購套餐還可獲得加菜金。

營收 王品集團

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