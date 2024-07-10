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陽明董事長鄭貞茂：6月營收僅反應2個月前運價

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明董事長鄭貞茂(左一)及長榮海運董事長張衍義(左二)一起出席第七十屆航海節記者會。黃淑惠攝
陽明董事長鄭貞茂(左一)及長榮海運董事長張衍義(左二)一起出席第七十屆航海節記者會。黃淑惠攝

陽明（2609）董事長鄭貞茂10日表示，複雜的地緣衝突變化難以預測，只要胡塞組織不宣布停火，海運公司無法確保船舶及船員安全的情況下，不會考慮重返紅海；根據船舶到港的時間推估，6月的營收僅反應2個月前運價，近期運價急速攀升的部分，會陸續顯現在未來的營收上。

鄭貞茂分析，紅海危機已經嚴重影響船舶供需概況，目前已經呈現船舶供需失衡，以阿糾葛問題太過複雜，船公司不能冒任何船舶及人員損傷的風險，在安全第一的前提下，除非胡塞組織宣布停火，不然不敢考慮重返紅海。

也因為市場缺船，今年以來船舶租金價格三級跳，有船東將船短租給其他的海運公司，僅7千TEU的船舶日租金價格來到15萬美元，同船型出租的日期僅相差不到1個月時間，日租金飆漲46％，就可以看出來市場船舶非常缺。

台北市海運承攬運送公會常務理事陳木枝則呼籲，現在艙位真的非常吃緊，價格也是一路看漲，所有的訂艙作業最少要提早1個月前運作艙，確保貨物能順利出口。

中東地緣戰爭問題讓亞洲到歐洲路迢迢，全球船舶大繞行，造成每個航次要增加4艘船舶投入，而且船型已經混亂，船舶更難調度，造成船期亂，船舶、貨櫃難調難度拉高，這些因素也造找艙位的壓力，紅海事件也開始擴大演變成為塞港問題。

營收 租金 金價

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