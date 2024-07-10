富邦媒營收／momo 6月95.6億元 創歷史同期新高

momo富邦媒（8454）10日公告6月份營業收入約95.6億元，創歷史同期新高，月增6.5%，累計前6月合併營收約為535.3億元，較去年同期成長約4.3%，締歷史同期新高。

台灣線上零售業龍頭momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄。富邦媒表示，6月營運表現除受惠於「618年中大促」推動買氣外，暑期的到來，旅遊住宿等電子票券採買熱潮持續攀升。

富邦媒觀察，家電品類隨著猛飆的高溫，帶動季節性家電如空調等需求激增，小家電在momo專屬打造的「品牌日」活動助陣下，推升銷售表現。美妝品類迎來夏季肌膚保養商機，除了美白、防曬等商品買氣熱絡外，夏日彩妝新品也備受關注。

此外，炎炎夏日，為助夏季育兒一臂之力，富邦媒表示，momo即日起至7月31日開跑《媽咪Buy寶盒》夏季線上婦幼展，網羅涼夏兒童戶外用品、輕薄尿布、涼感嬰兒寢具等限時優惠5折起，網購育兒輕鬆優雅一鍵下單。

看準網購育嬰商機蓬勃，富邦媒表示，momo持續拓展母嬰商品規模，至今站上母嬰品牌數已破千個，並提供超過5萬件便利齊全的優質商品，為全面備援新世代父母育兒，更全新上線momo「嬰幼寵愛計畫」，首波祭出入會抽限量「總價破3000元育兒箱」，還有不定期「嬰幼新品開箱體驗」活動好康。

數位時代下，富邦媒認為，網路投保愈來愈受到歡迎，金管會也開放保險業與金融科技業者合作辦理創新型保險商品、服務或流程，為擴大會員服務的經營綜效，momo結合富邦產險在保險領域的專業資源，共同推出網路投保創新商品及服務，7月中旬起會員於momo購物網購買手機時，可同步加購行動裝置險，經會員同意後，系統自動帶入相關資料至投保頁面，省去輸入時間，亦整合手機價款及保險費一起結帳，還可使用mo幣折抵。下一階段預計規劃推出，會員momo購買家電時，可加購網路投保家電險創新商品，滿足「一站式購足」的消費需求。