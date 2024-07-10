漢來美食營收／六月4.85億元、年增32% 連創新高

漢來美食（1268）10日公布6月份營收4.85億元，單月營收創同期新高，月增9%、年增32%、季減22%，累計1-6月營收29.95億元，較去年同期24.09億元成長約24%，累計營收亦刷新歷史。

漢來美食6月營收再創新高主要歸功於南北兩地均有亮眼發揮。新開幕的台北漢來大飯店因COMPUTEX 2024帶動，不僅整體營收達成率突破120%；又因展覽使得台北漢來宴會廳知名度大開，持續推升後續商業訂席下單率，目前7月商務宴客營收已突破宴會廳總體業績6成，後續表現值得期待。

漢來美食指出，台北漢來大飯店鄰近南港展覽館，除了商務會議跟大宗宴席，不少商務客戶對包廂宴客需求甚高，因此位在飯店3樓的頂級粵菜餐廳「東方樓」，在中餐品牌總經理羅嶸的主導下，以「頂級豪奢乾貨」加上「創意時令珍饈」來呈現經典菜品，高端質感獲得客戶高滿意度，經常一位難求，單店營收達成率在6月也高達110%。

另在高雄漢來部份，漢來大飯店與巨蛋兩館宴會廳六月在婚宴與畢業季的加持下，營收達成率同樣也逼近120%，雙雙突破去年同期新高，南北氣勢紅不讓。

展望後市，漢來美食每年固定舉辦的「名人坊富哥見面會」將在8月初登場，富哥將於一個月的時間巡迴全台5家名人坊，預估將可帶進總營收逾6000萬元。而主打年輕族群的「溜溜酸菜魚專賣店」，也於暑假開跑後推出一連串優惠專案，憑學生證即能獲得折扣與加贈免費飲料，鎖定學生族群和暑假來高雄旅遊的家庭客，預計能讓品牌知名度及業績再攀一波高峰。

此外，漢來美食另一人氣品牌「上菜」片皮鴨專賣店將於7月15日進駐高雄統一夢時代購物廣場，開出該品牌第3家分店。另，農曆7月則是集團衝刺年度最大宗禮盒～中秋節月餅的時候，今年的銷售盒數仍訂在61,000盒。漢來美食的月餅禮盒，已連續兩年皆為台灣飯店業禮盒銷售第一名，甚至在去年全台飯店禮盒業績下滑一成的情況下，漢來美食業績照樣穩坐冠軍龍頭，相信今年仍能為第3季交出一筆亮眼的成績單。