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3月起金融股每天都躺著數鈔票…新光金（2888）能炒？ 肥羊：短線投機不在我管轄範圍
【股市爆料同學會．金融股肥羊】
又是個躺著數鈔票的日子，總股票資產已經到達7316.3萬，每天賺64.2萬，上億資產不是夢啊，我從3月起，就是每天躺，每天數鈔票，炒股難嗎，只要你會睡覺，炒股就能賺到錢，夠簡單吧！
這次的虎尾粉絲會，有粉絲想賣掉四大金控，改買其他還沒漲的金融股，我想你大概是想炒新光吧，那支股票是短線投機股，不怕出事就去炒吧，短線投機不在我的管轄範圍之內。
如果是以長期投資的角度來換股，我家的富邦，國泰，稅後盈餘都翻倍，中信成長29%，元大成長18%，你如果想換股票，至少要有這種成長率的才可以，如果你是想賣掉成長29%的中信，買進成長率只有8%的股票，我實在不知道你的智商在哪裡？
炒股看的是氣勢，不是看股價，買股票就要買最有前途的公司，不是買還沒漲的公司，股價高，是因為市場對這家公司的評價也很高，不去擁抱最具競爭力的公司，專買主力瞧不上眼的公司，難怪一群散戶都賠錢...
虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。
下圖是虎尾野川堂火鍋店
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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