慶豐富營收／6月4.79億元、年增40.3% 登近八月新高

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）9日公布6月合併營收為4.79億元，月增12.5%、年增40.3%，第2季合併營收12.88億元，季增15.2%、年增26.6%。累計上半年合併營收達24.06億元、年增24.2%。

慶豐富6月合併營收改寫近八個月單月營收新高，主要受惠集團旗下Lowe’s、Walmart等主力客戶窗簾產品拉貨力道成長，尤其集團積極開拓線上電商通路客戶接單、出貨良好貢獻效益，帶動營收動能放大。

由於美國終端窗簾市場多元需求，慶豐富積極完善實體零售、電商與專業市場的「全渠道」ODM業務策略佈局，透過深化多元生產基地整合、客製化產品開發、結合數位與AI科技發展創新商模，成功打開慶豐富拓展線上電商客戶業務動能。

今年第2季線上電商通路銷售年增33.8%、季增22.5%，且截至今年第2季線上電商客戶數已達17家，其中受惠客戶客製化窗簾訂單拉貨放大，凸顯集團發展ODM業務策略良好成果展現，有效因應線上電商客戶「快速客製化」窗簾產品需求。

展望第3季，慶豐富維持審慎樂觀看法。觀察全球大型量販品牌通路商、知名線上通路客戶紛紛祭出優惠活動促進銷售表現，慶豐富也持續與線上電商客戶深入合作，以擴大業務接單動能，助力未來營運良好表現。

此外，今年6月1日起美國客製化窗簾安全新制上路，凡是在美國製造、銷售的窗簾產品，必須全面改為無拉繩窗簾，慶豐富目前旗下無拉繩窗簾產品比例近97%，環保相關窗簾產品比例近四成，並持續開發智能電動窗簾新品，可滿足市場多元需求。