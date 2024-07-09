保瑞6月營收 創15個月新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

保瑞（6472）昨（9）日公布6月合併營收16.97億元，年增48.48%，創下15個月以來新高。

累計第2季合併營收50.27億元，季增近76%，為保瑞自成立以來第2季同期營收新高。

保瑞表示，6月旗下兩個事業體持續穩定進展，美國子公司USL現有的產品銷售與原集團旗下負責美國市場業務的保盛藥業整併順利，原訂7月1日將保盛藥業原有委託第三方物流公司的藥品倉儲與配送全數移轉至USL明尼蘇達自有之物流中心的第一個整合里程碑已如期達標。

保瑞未來美國市場之產品銷售渠道亦將整併至USL平台，不僅可大幅提升營運效率、減少運輸成本，亦能降低每年支付給外部第三方的管理、服務等費用，進而提高獲利品質。

保瑞 營收 美國

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