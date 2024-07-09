保瑞6月營收 創15個月新高
保瑞（6472）昨（9）日公布6月合併營收16.97億元，年增48.48%，創下15個月以來新高。
累計第2季合併營收50.27億元，季增近76%，為保瑞自成立以來第2季同期營收新高。
保瑞表示，6月旗下兩個事業體持續穩定進展，美國子公司USL現有的產品銷售與原集團旗下負責美國市場業務的保盛藥業整併順利，原訂7月1日將保盛藥業原有委託第三方物流公司的藥品倉儲與配送全數移轉至USL明尼蘇達自有之物流中心的第一個整合里程碑已如期達標。
保瑞未來美國市場之產品銷售渠道亦將整併至USL平台，不僅可大幅提升營運效率、減少運輸成本，亦能降低每年支付給外部第三方的管理、服務等費用，進而提高獲利品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言