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中興電6月營收年增31% 攀同期高點

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

中興電（1513）昨（9）日公告6月營收21.6億元，年增31.8%；累計今年上半年營收122.7億元，年增13.9%，單月、上半年雙創歷史同期新高。

中興電目前在手訂單量約410億元，今年以來已經陸續獲得民間統包工程及台電約120億元訂單、離岸風電統包工程50億元訂單，預計下半年可陸續爭取100億元以上訂單量，另，民間儲能電廠一年可拿約20億元訂單。

中興電為國內唯一一家可做345KV氣體絕緣開關的廠商，除了受惠台電強韌電網計畫外，中興電指出，未來也看好AI、綠能浪潮興起，將衍生相關電力設備需求。

值得注意的是，近期摩根士丹利證券首開外資證券先例，發布中興電研究報告，並給予目標價227元，為「優於大盤」評等，大摩認為，台灣雖然有很多變壓器廠商，但中興電是最大的GIS廠，且市占率最高，在台電電網投資中擁有優勢地位，因此受惠幅度最大。

產能方面，中興電目前產能稼動率達120%，也從兩個廠擴充到九個廠，目前嘉義廠已於今年1月投產，增加約20％產能，另，將再增加嘉義廠倉儲地約3,000坪的規模，可提升20%產能，預計最快今年第4季完成。另外，中興電也打入美國市場，與國內變壓器大廠合作，以出口變壓器帶氣體絕緣開關（GIS）模式，拿下整筆訂單，訂單金額概估約1,900萬美元（約新台幣6.1億元）。

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