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慶豐富6月營收攀8個月新高 年增4成

中央社／ 台北9日電

居家生活用品供應商慶豐富實業今天公布6月合併營收新台幣4.79億元，為近8個月新高，月增12.48%，年增40.29%。

除營收成長，慶豐富針對美國市場說明，今年6月美國客製化窗簾安全新制上路，凡是在美國製造、銷售的窗簾產品，必須全面改為無拉繩窗簾；慶豐富目前旗下無拉繩窗簾產品占比近97%，環保相關窗簾產品比率近4成，可滿足美國市場規範。

慶豐富統計，第2季合併營收12.88億元，季增15.23%、年增26.59%；累計上半年合併營收24.06億元，年增24.2%。

慶豐富表示，6月集團旗下主力客戶窗簾產品拉貨力道成長，尤其線上電商通路客戶接單、出貨良好，帶動營收成長。

慶豐富指出，因應美國終端窗簾市場多元需求，分別布局電商、設計代工（ODM）業務，透過多元生產基地、客製化產品開發、結合人工智慧（AI）科技發展創新商模，今年第2季線上電商通路銷售年增33.78%、季增22.52%，截至今年第2季線上電商客戶數已達17家。

展望第3季，慶豐富指出，全球大型量販品牌通路商、知名線上通路客戶推出促銷活動，盼趁此機會擴大接單。

營收 美國

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