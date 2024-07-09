廣華營收／6月達4.6億元 月增7.49％

廣華-KY（1338）公布 113年6月合併營收為4.6億元，年減0.39%，較上月4.28億元增加7.49％，113年累計1至6月合併營收為新台幣25.33億元，較去年同期減少7.9％。

廣華看好淨零減碳趨勢，積極與客戶共同開發且通過製程認證陸續切入光電整合性產品，以目前廣華「光與美的系統開發」新訂單出貨排程來看，第4季開始將逐步出貨給比亞迪、本田新訂單，隨著後續出貨排程如預期推進，有助於為公司營運增添一波新的活水。

廣華公司表示，由於中國大陸新能源車滲透率提升，以及各地區相繼推出完善新能源車公設規劃，帶動自主品牌客戶對於廣華-KY輕量化、節能減碳等之相關內飾件產品訂單需求增加，是廣華 6月營收月增率正成長之關鍵原因。

從上半年的營收表現來看，廣華-KY受惠於比亞迪、長城等自主品牌車廠新改款車及全新車款的問市，公司新能源車的營收比重較去年同期增加7個百分點，也推升自主品牌車廠的營收比重達22％以上，較去年同期增加2%，凸顯公司在爭取自主品牌客戶的目標初步有成，新客戶為公司上半年營運注入穩健的成績。

根據中國大陸汽車工業協會數據顯示，2024年中國大陸新能源汽車產銷量較去年同期分別成長35.8%及37.9%，市場佔有率達31.6%，中國大陸新能源汽車銷量在全球新能源汽車總銷量中佔比近65%。中國大陸已經連續9年蟬聯全球新能源汽車產銷量第一。廣華擁有高度垂直與水平整合的生產能力、深入精細的製程技術與改善創新能力，以及客戶高度的QCD信賴度，有助於公司持續擴大業務接單動能，切入與更多新車款合作的機會。