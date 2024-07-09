鈊象（3293）幾天前才跌破1300元…現又創新高了！ 專家：24號股價會折半

遊戲股王鈊象（3293）股價大漲7.95%，前幾天股價跌破1300元，現在又創新高了。

鈊象獲利概況

鈊象6月單月每股稅前盈餘6.51元，寫下次高紀錄，今年上半年累計每股稅前盈餘達36.9元。

網路遊戲、授權遊戲及商用遊戲機營收佔比為37%、54%及9%，授權收入越來越高很好，授權收入要付出的成本比較少，這樣淨利更好。

今年股東會中，董事長李柯柱於今年股東會中表示，今年東南亞以及歐洲市場成長動能強勁，全年營運有望再創高峰。

​鈊象（3293）股利

今年發放現金股利每股35元、股票股利每股10元。

7月24日除權息，8月28日為現金股利發放日。

所以7/24這天，鈊象（3293）的股價會折半，但股東手上的股票也會增加一倍，市值是不變的。

鈊象（3293）財務重點介紹：

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