鈊象（3293）幾天前才跌破1300元…現又創新高了！ 專家：24號股價會折半
遊戲股王鈊象（3293）股價大漲7.95%，前幾天股價跌破1300元，現在又創新高了。
鈊象獲利概況
鈊象6月單月每股稅前盈餘6.51元，寫下次高紀錄，今年上半年累計每股稅前盈餘達36.9元。
網路遊戲、授權遊戲及商用遊戲機營收佔比為37%、54%及9%，授權收入越來越高很好，授權收入要付出的成本比較少，這樣淨利更好。
今年股東會中，董事長李柯柱於今年股東會中表示，今年東南亞以及歐洲市場成長動能強勁，全年營運有望再創高峰。
鈊象（3293）股利
今年發放現金股利每股35元、股票股利每股10元。
7月24日除權息，8月28日為現金股利發放日。
所以7/24這天，鈊象（3293）的股價會折半，但股東手上的股票也會增加一倍，市值是不變的。
鈊象（3293）財務重點介紹：
1、現金（含定存）是總資產很大一部分，來源也不是跟銀行借來的，幾乎是由本業獲利賺到的現金。
2、遊戲產業要看的是「營業淨利率」，已維持50%以上
3、海外授收入增加，是淨利持續創高的關鍵
4、2024年股票股利10元，股本增加一倍，公司看好公司未來成長性，增加股票流通性
5、月營收已超過15億元
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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