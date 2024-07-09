貨櫃海運還有戲？陽明昨日重挫、今開盤秒填息 長榮維持紅盤
哈瑪斯初步同意分階段停火協議，8日航運股慘摔，萬海（2615）、陽明海運（2609）跌幅達6%，長榮（2603）跌幅4.6%，不過以色列總理內唐亞胡卻列出一連串聲明，為休戰增添變數。陽明9日除息2元，開盤即秒填息，但陽明填息後即走跌，於平盤以下震盪。
彭博報導，哈馬斯已初步同意美國支持的分階段停火協議，並放棄要求以色列承諾結束戰爭，是幾個月來談判未果後、最明確的停火跡象。
昨日亞洲航運股聞聲大跌，大和資本分析師劉偉健表示，中東局勢可能好轉，市場紛紛預料運價將逐漸回到衝突前的水準，對航運股帶來壓力。
不過，長榮、陽明兩大海運業者都表示，地緣衝突變化難以預測，無法驟然變更繞行好望角的做法。大型物流業者也認為，除非海運公司能確保人員及船舶的航行安全，否則不會輕易返回紅海。
陽明認為，目前船舶供需失衡，預估紅海危機讓球運力直接去化15%-20%，而今年全球貨櫃輪的供給成長率為9.7%，目前已經被紅海危機抵消，只能持續注意地緣政治變化。
除了地緣衝突變數大，極端氣候也加入影響。馬士基（Maersk）8日發布新聞稿說，南非、尤其是開普敦和伊莉莎白港之間出現極端氣候，將影響船隻行進和作業，其中伊麗莎白港所受影響最大，預料作業會耽擱幾天。
陽明今開盤即完成填息，盤中小跌；長榮盤中上漲逾1%，萬海則下跌逾1%，為三雄中最弱。
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