快訊

中山商圈要沒了？逾百家店遭檢舉恐被迫關門 粉專曝：投資客害的

「超強吉日」來了！天貺節+虎爺生日 招財改運攻略、禁忌一次看

台股創高「韭菜老媽」績效慘烈 女兒急上網求救…內行一看：籃子太多又破洞

貨櫃海運還有戲？陽明昨日重挫、今開盤秒填息 長榮維持紅盤

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
昨日亞洲航運股聞聲大跌，大和資本分析師劉偉健表示，中東局勢可能好轉，市場紛紛預料運價將逐漸回到衝突前的水準，對航運股帶來壓力。（路透）
昨日亞洲航運股聞聲大跌，大和資本分析師劉偉健表示，中東局勢可能好轉，市場紛紛預料運價將逐漸回到衝突前的水準，對航運股帶來壓力。（路透）

哈瑪斯初步同意分階段停火協議，8日航運股慘摔，萬海（2615）、陽明海運（2609）跌幅達6%，長榮（2603）跌幅4.6%，不過以色列總理內唐亞胡卻列出一連串聲明，為休戰增添變數。陽明9日除息2元，開盤即秒填息，但陽明填息後即走跌，於平盤以下震盪。

彭博報導，哈馬斯已初步同意美國支持的分階段停火協議，並放棄要求以色列承諾結束戰爭，是幾個月來談判未果後、最明確的停火跡象。

昨日亞洲航運股聞聲大跌，大和資本分析師劉偉健表示，中東局勢可能好轉，市場紛紛預料運價將逐漸回到衝突前的水準，對航運股帶來壓力。

不過，長榮、陽明兩大海運業者都表示，地緣衝突變化難以預測，無法驟然變更繞行好望角的做法。大型物流業者也認為，除非海運公司能確保人員及船舶的航行安全，否則不會輕易返回紅海。

陽明認為，目前船舶供需失衡，預估紅海危機讓球運力直接去化15%-20%，而今年全球貨櫃輪的供給成長率為9.7%，目前已經被紅海危機抵消，只能持續注意地緣政治變化。

除了地緣衝突變數大，極端氣候也加入影響。馬士基（Maersk）8日發布新聞稿說，南非、尤其是開普敦和伊莉莎白港之間出現極端氣候，將影響船隻行進和作業，其中伊麗莎白港所受影響最大，預料作業會耽擱幾天。

陽明今開盤即完成填息，盤中小跌；長榮盤中上漲逾1%，萬海則下跌逾1%，為三雄中最弱。

航運股 長榮 陽明海運

延伸閱讀

業者：重返紅海 沒那麼簡單

長榮、台驊6月營收攀高

台驊營收／6月26.97億元、年增率達150% 創下近2年新高

貨櫃海運價升！他籲「買票上船出航了」 網卻憂成潛水艇

相關新聞

新光金六月獲利破百億RBC達標有解？盤中爆量大漲逾6%

新光金（2888）８日公布6月單月獲利達102億元，每股稅後純益（EPS）0.65元，創金控成立以來單月最佳紀錄。其中新...

貨櫃海運還有戲？陽明昨日重挫、今開盤秒填息 長榮維持紅盤

哈瑪斯初步同意分階段停火協議，8日航運股慘摔，萬海（2615）、陽明海運（2609）跌幅達6%，長榮（2603）跌幅4....

台積電站穩千元之上…要特別小心利多出盡狀況？ 專家：洗出中短線做價差的投資人

提醒大家，要特別小心利多出盡的狀況，假如台積電調升資本資出幅度不高，或是決定維持原樣，都可能造成漲多的設備族群大跌。

豐泰、鈺齊、百和 6月營收紅不讓

製鞋大廠豐泰（9910）、鈺齊及鞋材大廠百和，6月合併營收同步呈年增走勢，第2季營收也優於第1季。法人指出，品牌客戶庫存...

皇昌 5月獲利強彈20倍

皇昌（2543）昨（8）日公告自結數，自結5月稅後純益5.03億元，年增逾20倍、達2,005%，單月每股純益（EPS）...

達麗 6月營收年增8.7倍

達麗建設（6177）昨（8）日公告，6月營收12.9億元，年增873.2%；累計上半年營收48.9億元，年增122.6%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。