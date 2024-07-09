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新光金六月獲利破百億RBC達標有解？盤中爆量大漲逾6%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
新光金6月單月獲利破百億。圖／本報系資料照片
新光金6月單月獲利破百億。圖／本報系資料照片

新光金（2888）８日公布6月單月獲利達102億元，每股稅後純益（EPS）0.65元，創金控成立以來單月最佳紀錄。其中新壽單月獲利87.5億元，對於 RBC（資本適足率）將大進補。新光金9日盤中爆量大漲，一度衝上漲停11.2元，上漲逾7%。

新壽單月獲利87.5億元，較上月大幅成長136%，主要是受惠台股表現佳，新壽實現豐厚的資本利得。新光金發言人林宜靜表示，雖然預期全年股利會較去年略少一些，但資本利得成長很多。

林宜靜指出，除了財務操作佳之外，業務推動也相當亮麗，6月新契約保費收入達107億元，月成長114%，以美元保障型商品為主力動能，不論獲利及業績表現均倍增。

新光金發言人林宜靜表示，對於人壽6月 RBC「審慎樂觀」，但強調要等到8月經會計師查核後才能確定。

新壽去年底的 RBC 為176.37%，2024年6月底仍將低於200%，淨值比則維持約4%左右。隨著6月獲利表現亮眼，將進一步提升 RBC 表現，加上8月增資及次順位公司債到位，金管會官員日前表示，新壽 RBC 預計2024年12月底達標。

新光金累計上半年稅後純益達204.1億元，EPS 達1.31元。新光金今以11.1元向上跳空開高，一度衝至漲停板11.2元，不過11元附近遇到賣壓，漲勢縮小，盤中漲幅逾7%，成交量爆出超過37萬張，為今年以來最大量。

新光金 新壽

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