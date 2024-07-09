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東陽公布6月營收 法人看好全年營收、獲利持續成長

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

東陽（1319）6月營收月減9.9%、年增0.3%，雖營運表現略低於市場預期，不過，法人機構認為，受惠於AM業務成長帶動，且獲利能力改善，預估東陽今年營收獲利將持續增長。

分析師指出，東陽6月營收月減，主要是受海運缺艙缺櫃、運費高漲影響，部分客戶出貨遞延，使得營收表現略低於預期，以事業別來看，AM營收13.5億元，月減16.4%，營收占比70%；OEM 營收5.7億元，月增10.3%，營收占比30%。

第2季方面，受惠於AM業務帶動，營運淡季不淡，維持高檔表現，第3季則受到海運缺艙缺櫃、運費增長、歐美暑休影響，預估營運成長動能平緩。

在全年方面，AM業務可望維持增長態勢，OEM業務成長幅度相對較小，預估營收257.1億元，年成長7.7%；獲利能力方面，因營收規模提升、AM占比增加，且匯率走勢相對有利，預估毛利率32.4%，較去年持續提升，營業利益年增26.6%。

因有匯兌利益、中國廠處分利益挹注，預估業外淨收入上揚，以稅率相對平穩計算，預估稅後純益41.6億元，年增37.8%，每股獲利（EPS）7元，預估全年營收獲利持續增長。

東陽 營收

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