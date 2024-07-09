雄獅6月營收再衝疫後新高紀錄 旅行社股大啖暑假行情

雄獅（2731）公告6月營收27.55億元，年增25.33%、月增20.20%，不僅年、月增幅都超過二成，並一舉創下疫情後營收新高紀錄。法人表示，旅行社股受惠暑假檔期效益，加上今年普遍有郵輪大單挹注，第3季營收可望再創疫後新高。

受到龍頭雄獅6月營收繳出佳績利多激勵，旅行社股9日股價表現強勁，除了雄獅股價大漲，盤中來到158.5元，漲幅超過5%，包括五福（2745）、山富（2743）、鳳凰（5706）盤中股價漲幅皆超過3%。除了業績升溫，雄獅日前並公告將在7月22日除息，每股配息8元，以8日收盤價計算，股息殖利率超過5%。

雄獅第2季營收74.17億元，年增34.75%，創疫後單季新高水準，累計上半年營收133.67億元，年增51.95%。雄獅表示，6月開始有郵輪大單挹注，包括地中海郵輪榮耀號、歌詩達莎倫娜號等，加上獨家推出32趟次 NCL 挪威郵輪奮進號航程，衝高郵輪業績貢獻。

以雄獅6月營收來看，郵輪單月貢獻逾3億元，由於郵輪業績可望一路挹注到9月，整體第3季營收猶如吃下大補丸。

雄獅表示，今年暑假接單暢旺，尤其7月1日暑假開跑後，8月接單加快不少，今年暑假長程線表現亮眼，預估美國線第3季營收貢獻將較第2季倍增，而東南亞線除了受一般團體旅遊青睞，也是下半年企業旅遊的人氣夯點，主打高CP值。

雄獅並看好暑假過後接下來還有賞楓、滑雪、跨年等行程，其中，澳洲跨年銷售已達三成，美加10月的賞楓則已完銷，訂單能見度目前最遠已達明年春節，由於機票、旅遊元件續漲，明年春節出國價格仍高於今年同期，但漲勢已趨緩，漲幅在10%以內。