台積電站穩千元之上…要特別小心利多出盡狀況？ 專家：洗出中短線做價差的投資人

隨著台積電（2330）來到歷史性的1000元大關，相關設備類股表現也很驚人...

主要原因還是老樣子，市場認為在AI熱潮的帶動下，台積電今年資本支出將從最高320億美元，進一步調升到350億美元，且明年資本支出還會再升至370億美元，所以設備族群就成了近期的主流。

說真的，我們前幾個月已經看過一次相似的狀況，我在今年4月的時候跟大家分享，當時市場也非常看好台積電將上調今年資本支出，所以那陣子設備族群表現都非常亮眼。

不過，當時的設備族群漲勢實在太兇，所以我提醒大家，要特別小心利多出盡的狀況，假如台積電調升資本資出幅度不高，或是決定維持原樣，都可能造成漲多的設備族群大跌。

投資朋友也別忘了，設備族群長線發展沒有改變，所以這種利多出盡的狀況，只是洗出中短線做價差的投資人，反而能讓中長線走勢變得更穩健。

結果，今年4月中台積電宣布資本支出維持不變，那幾天設備族群就連續出現長黑K，但現在回頭看，那些長黑K反而是波段的低點，意味著短線信心不足的籌碼被洗出場後，確實是逢低布局的好時機。

投資朋友們回顧完前幾個月的變化，應該能發現當時的狀況和現在非常相似，也就是市場炒作台積電調高資本支出的題材，並提前拉高設備族群的股價。

這意味著近期投資朋友也要小心和把握機會，要小心的是7/18台積電法說會登場前，主力可能會逢高倒貨。

而投資朋友該再次把握的機會，是假如台積電調高資本支出的幅度不如市場預期，設備族群勢必會出現短線的大幅回測，但在設備族群基本面發展沒有變化的情況下，這仍是不錯的逢低布局機會。

值得注意的是，近期推高台股的另一個功臣，是美就業數據再次疲軟，該狀況大幅提升了市場的降息預期，讓台美股同步創高，但這種利多不一定會持續下去，所以這也是投資朋友該小心，和把握的另一次機會。

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