福貞營收／6月突破8億趨近旺季 第2季、上半年均創歷史同期新高

福貞-KY（8411）公布6月合併營收8.37億元，月增13.9%、年增4.8%，連續兩個月創歷史同期新高，帶動第2季合併營收21.77億元，累計上半年合併營收42.07億元，年增率分別為2.2%與10.8%，第2季與上半年均創同期新高。

福貞6月合併營收突破8億元，趨近旺季表現水平。福貞表示，集團近年陸續增加新竹廠、山東廠第二條生產線與陝西廠正式加入生產行列，營運版圖持續擴大。

而6月節氣進入夏至，高溫炎熱帶動單價相對親民的快消飲品需求旺盛，也推升啤酒、涼茶與碳酸性飲品的出貨成長。

福貞指出，近幾年集團積極擴增產能，且選擇二片式鋁罐作為主要發展項目，受惠中國大陸啤酒罐化率持續向上發展的趨勢，帶動二片式鋁罐需求保持穩健增長。

另加上金屬包裝運用範圍廣泛，以及具環保易回收優勢，在今年原物料價格仍相對平穩且產線優化效益下，推升福貞上半合併營收突破40億元大關，創歷年同期新高表現。

為深化華北、中西部區域布局，福貞陝西廠6月加入生產行列，在手客戶為中國大陸知名啤酒大廠，產線以生產二片式鋁罐為主，目前根據客戶即時性需求下單出貨，年產能預估很快可達6億支空罐，實現年產值人民幣3億元的目標。

福貞新竹廠則陸續開發生產200mL Sleek、330mL Sleek與330mL Standard等多元罐型，逐步搶攻台灣金屬包材飲品市佔率，加上全球通用202罐蓋為台灣獨家供應，產品競爭優勢大幅提升。目前新竹廠訂單能見度明朗，全年營收表現可期。

對於下半年營運展望，福貞持審慎樂觀態度，緊接著中元節、中秋節等傳統節慶可望帶動顆粒飲品的銷售，推升三片式鐵罐的需求。

而第4季為傳統最旺季，冬季飲品商機加上農曆年落在2025年元月，隨著品牌客戶為零售通路提前備貨需求，集團維持全年合併營收雙位數成長目標不變。