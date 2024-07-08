士紙上月業績年減22% 拚土地開發

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

士紙（1903）昨（8）日公布6月營收0.1億元，月減8.%、年減22%，累計上半年營收約0.78億元，年減10.3%。

士紙近年積極布局民生消費性市場，也規劃針對租賃收入持續進行土地資產活化，旗下陽光士林珮柏旅館從防疫旅館轉回一般旅館後，在去年營運已反彈。

士紙今年將再整合資源擴大營收與住房率，手上開發中案件依規畫逐步轉營運狀態，未來也將持續整合其它具發展潛力之土地進行開發創造利基。

士紙目前手握多項開發案，其中，士林紙廠舊址土地開發案廠區實施都市更新開發，部分建築物被指定為歷史建築，該案未來將朝整體開發，期望達成提高投資效益與地區共榮等目標，預計2027年開工，2031年完工。

營收 都市更新

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