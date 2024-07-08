雄獅上月業績年增25% 搶暑假商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

雄獅（2731）昨（8）日公告6月營收27.5億元，年增25.3%、月增20.2%，創下疫情後營收新高紀錄，今年暑假檔期營收表現可期。

雄獅表示，6月營收衝高主要是因郵輪大單挹注，單月貢獻逾3億元，郵輪業績可望一路挹注到9月，第3季營收表現可期。

雄獅第2季營收74.1億元，年增34.7%，亦是疫後單季新高水準。雄獅表示，6月開始有郵輪大單挹注，包括地中海郵輪榮耀號、歌詩達莎倫娜號等，加上獨家推出32趟次NCL挪威郵輪奮進號航程，衝高郵輪業績貢獻。另外，美國線受惠航班增加，東南亞線則是航空公司多了中台灣、南台灣的航點，歐洲線因提早規劃東歐、保加利亞等特殊行程，使得整體銷售都有不錯的表現。

營收 郵輪 雄獅

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