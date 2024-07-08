皇昌 5月獲利強彈20倍

皇昌（2543）昨（8）日公告自結數，自結5月稅後純益5.03億元，年增逾20倍、達2,005%，單月每股純益（EPS）達2.12元，相較去年全年的2.15元僅些微差距，換言之，一個月獲利就直逼去年全年總和。

皇昌指出，5月因液化天然氣工程一期之海事工程案提前完工，因此有較大筆款項入帳，推升單月營運。

皇昌近年切入海事工程案，並擁有自身船機達37艘，相關技術、工程人員逾2,000位。皇昌指出，原定2025年底完工的第三座液化天然氣工程一期，已開始逐月認列收益，第2季營運持樂觀看待，此外，接下來海事工程、軌道工程、社會住宅等三大類別工程案，都將是積極爭取的重點，展現自身競爭力。

皇昌指出，由於公司工程進度超前，提前在今年5月完工，在較多款項入帳下，一舉推升單月營運成長力道；皇昌施作的第三座液化天然氣工程一期，預計今年底前完成驗收，有利集團推進今年營運有表現。

皇昌去年稅後純益達5.1億元，每股稅後純益2.15元，寫近六年佳績，今年首季持續表現亮眼，首季稅後純益達0.92億元，年增3.6倍，每股稅後純益達0.39元。

皇昌近年每年新接承攬工程案量均逾百億元，目前累計在建工程案量超越600億元。