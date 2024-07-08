豐興鋼筋漲價 近五周首見

豐興（2015）昨（8）日開盤，鋼筋每公噸漲200元，為近五周來首見；南部主力廠威致跟進，鋼廠積極提價，期待為市場創造新動能。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情穩中趨堅。上周美國大船廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼持平為每公噸345美元，日本H2廢鋼平盤以CFR357美元交易，澳洲鐵礦砂從每公噸106.6美元漲至110.35美元。

昨天豐興業務會議拍板，鋼筋每公噸漲200元，廢鋼與型鋼平盤。廢鋼每公噸1.03萬元、型鋼2.62萬元，鋼筋出廠價格1.87萬元。

近期國際鋼鐵原物料報價起落不一，中鋼盤價受抑制，加上雨季到來，營造工程施工進度稍有減緩，鋼筋需求動能一般，導致先前連續四周鋼筋、廢鋼報價持平。鋼筋廠為消弭下游對低價鋼筋預期心理，以反映原料成本反向調漲價格，期能促使下游買盤回補。