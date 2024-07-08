豐泰、鈺齊、百和 6月營收紅不讓

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

製鞋大廠豐泰（9910）、鈺齊及鞋材大廠百和，6月合併營收同步呈年增走勢，第2季營收也優於第1季。法人指出，品牌客戶庫存調節進入尾聲，帶動製鞋廠訂單回溫，預期各家大廠下半年營運將優於上半年。

豐泰自結6月合併營收73.42億元、年增0.8%，為連續四個月呈年增正成長走勢；累計上半年合併營收428.83億元、年增6.7%，為歷史同期次高。豐泰第2季合併營收222.67億元，季增7.9%、年增7.7%。

鈺齊6月合併營收14.22億元，雖較5月營收略減3.3%，但已較去年同期增加8.6%，擺脫單月營收年減趨勢；累計上半年合併營收66.24億元、年減31.5%，年減幅度已見收斂。

百和6月合併營收11.70億元、年增26.3%，為連續四個月呈年增走勢；累計上半年合併營收72.82億元、年增27.5%；百和第2季合併營收37.27億元，季增4.8%、年增37.6%。法人指出，品牌客戶運動鞋及服飾庫存調節持續去化，帶動百和出貨明顯回溫。

法人指出，目前品牌鞋廠復甦狀況不一，以中小型品牌表現較佳，包含Deckers（Hoka、UGG等品牌）、On等集團營運明顯復甦。

營收 百和

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