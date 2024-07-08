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雄獅營收／6月吃下大補丸創疫後新高 月增、年增皆逾20%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

雄獅（2731）8日公告6月營收27.55億元，年增25.33%、月增20.20%，創下疫情後營收新高紀錄，今年暑假檔期營收表現可期。雄獅表示，6月營收衝高主要是因郵輪大單挹注，單月貢獻逾3億元，郵輪業績可望一路挹注到9月，第3季營收表現可期。

雄獅第2季營收74.17億元，年增34.75%，亦是疫後單季新高水準，累計上半年營收133.67億元，年增51.95%。雄獅表示，6月開始有郵輪大單挹注，包括地中海郵輪榮耀號、歌詩達莎倫娜號等，加上獨家推出32趟次NCL挪威郵輪奮進號航程，衝高郵輪業績貢獻。另外，美國線受惠航班增加，東南亞線則是航空公司多了中台灣、南台灣的航點，歐洲線因提早規劃東歐、保加利亞等特殊行程，使得整體銷售都有不錯的表現。

雄獅表示，今年暑假接單暢旺，尤其7月1日暑假開跑後，8月接單加快不少，今年暑假長程線表現亮眼，預估美國線第3季營收貢獻將較第2季倍增，而東南亞線除了受一般團體旅遊青睞，也是下半年企業旅遊的人氣夯點，主打高CP值。

雄獅看好暑假過後接下來還有賞楓、滑雪、跨年等行程，其中，澳洲跨年銷售已達三成，美加10月的賞楓則已完銷，訂單能見度目前最遠已達明年春節，由於機票、旅遊元件續漲，明年春節出國價格仍高於今年同期，但漲勢已趨緩，漲幅在10%以內。

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