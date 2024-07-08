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士紙營收／6月年減兩成 未來土地租賃收入可期

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
士紙總經理蔡丞哲。圖／本報系資料庫
士紙總經理蔡丞哲。圖／本報系資料庫

士紙（1903）8日公布6月營收0.1億元，月減8.03%、年減22.4%，累計2024年前6月營收0.78億元，與去年同期相比減少10.31%。

士紙近年積極布局民生消費性市場，包含旗下保養品牌氧顏森活、濕紙巾品牌獅子寶寶等，並曾表示將針對租賃收入持續進行土地資產活化，旗下陽光士林珮柏旅館從防疫旅館轉回一般旅館後，在2023年營運已反彈。

士紙表示，2024年將再整合資源擴大營收與住房率，手上開發中案件依規畫逐步轉營運狀態，未來也將持續整合其它具發展潛力之土地進行開發創造利基。

士紙目前手握多項開發案，其中士林紙廠舊址土地開發案則因部分建築物被指定為歷史建築，該案未來將朝整體開發，盼能提高投資效益，預計於2027年開工、2031年完工；而光華二小段三筆地號與鄰地合作興建11層住宅大樓，預計2024年中旬能完成變更設計作業，能在下半年進入工程發包及銷售作業。

住房率 布局 歷史建築 營收

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