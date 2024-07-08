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達麗營收／6月迎來交屋潮年增逾8倍 未來4年動能無虞

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

達麗建設（6177）8日公告，6月營收12.99億元，年增873.20%；累計上半年營收48.97億元，年增122.69%。達麗指出，本期營收較去年同期增加，主要係「陽明大苑」完工過戶所致。

達麗未來4年動能無虞，每年都有逾百億元的完工量，今年有台北市「陽明大苑」、台南「達麗松丹」兩大案可完工入帳，合計完工量達115.5億元，其中「陽明大苑」已經完銷，5月開始交屋，另一案則預計第3季取得使照，第4季交屋入帳，全年營運可期。

達麗2025年完工量亦有2筆，合計約114億元，2026年則有4筆完工個案，共約200億元，2027年有2筆完工案，約130億元，2027年則有2筆完工案，也有約130億元，2028年到2029年有6筆完工個案，完工量達368億元。

推案上，達麗目前手上的高鐵站區的「達麗新高鐵」預售案，銷售順利，據實價登錄，最高每坪成交單價達49.82萬元，直逼5字頭，預計今年將推出總銷80億元的台南歸仁「達麗世界仁」案、總銷62億元北投「達麗河蘊」案、總銷35億元高雄橋頭「達麗世界學」，另，第4季有望推出總銷約40億元的台中「台灣大道案」，總計今年推案量可達200億元以上。

此外，今年房市熱絡，建商積極回補土地庫存，看好台中未來房市發展，日前斥資5.71億餘元購入台中市北屯14期洲際段582.86坪土地，拆算每坪土地單價達98萬元。

建商 營收 陽明

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