福貞6月營收續創同期高 威宏看好旅遊旺季精品消費潮
製罐廠福貞控股今天公告6月合併營收新台幣8.37億元，較5月與去年同期分別成長13.97%及4.84%，連2個月創同期新高。運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY 6月合併營收7.14億元，年減8%。
福貞表示，6月合併營收突破8億元，趨近旺季水準，近年擴大營運版圖，增加新竹廠、山東廠第2條生產線，與陝西廠正式加入生產行列。6月進入夏至，高溫炎熱帶動飲品需求，推升涼茶與碳酸性飲品等出貨成長。
福貞控股統計，第2季合併營收21.77億元，累計上半年合併營收42.07億元，年增率分別為2.2%、10.87%。
威宏-KY累計上半年合併營收40.51億元，較去年同期增加3%，主要受惠巴黎奧運帶動，加上輕奢精品備貨力道強勁。
威宏指出，隨著全球航班服務供應轉趨穩定，票價相對回落，適逢暑假旅遊旺季，各國機場湧現出國人潮，帶動輕奢精品與免稅店銷售回溫，消費動能顯著增強。
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