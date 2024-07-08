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皇昌自結5月EPS 2.12元 單月直逼去年全年獲利

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
皇昌營造董事長江程金。圖／聯合報系資料照片
皇昌營造董事長江程金。圖／聯合報系資料照片

皇昌（2543）8日公告5月自結，稅後純益5.03億元，年增2,005.06%；每股稅後純益達2.12元，單一月獲利就直逼去年全年的獲利。皇昌指出，5月因液化天然氣工程一期之海事工程案提前完工，因此有較大筆款項入帳，推升單月營運。

皇昌去年稅後純益達5.1億元，每股稅後純益2.15元，寫近六年佳績，今年首季持續表現亮眼，首季稅後純益達0.92億元，年增3.6倍，每股稅後純益達0.39元。

皇昌近年切入海事工程案，並擁有自身船機達37艘，相關技術、工程人員逾2,000位。皇昌指出，原定2025年底完工的第三座液化天然氣工程一期，已開始逐月認列收益，預計今年底前完成驗收，有利集團推進今年營運有表現。

皇昌近年每年新接承攬工程案量均逾百億元，目前累計在建工程案量約600億元，皇昌指出，近年在民間工程需求轉強，加上前瞻基礎建設計畫政策帶動，尤其2019年起公共工程標案採最有利標，不僅能讓政府工程品質獲得保證，且原物料大幅飆升時，廠商工程風險能同步得到相對平衡，並維持合理利潤，讓整體營運朝正向發展。

前瞻基礎建設 原物料 天然氣

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