儒鴻營收／6月近34億元、年增26.7% 創22個月以來新高
儒鴻（1476）8日公告6月營收33.99億元，年增26.68%，創22個月以來新高，第2季營收95.93億元，年增22.66%，創七季以來新高。累計上半年營收172.26億元，年增20.3%。儒鴻表示，目前訂單能見度已達年底，下半年旺季狀況不錯，第4季營收有機會好過第3季，但還是要看船期。
儒鴻6月營收雖還未能突破2022年同期的高標，但布的營收已率先創下歷史新高。儒鴻表示，成衣營收7月開始也會逐漸墊高，主要受惠需求復甦和景氣向上推升。雖然Nike日前發布財報利空，並下調全年業績目標，但今年訂單需求還是好過去年，只是成長性不如通路商和新崛起的客戶「小巨人們」。
儒鴻7月開始將有布的大單要出貨，有助整體ASP攀升，亦有助毛利率表現。儒鴻今年以來布的營收節節攀升，除了產品有競爭力，布的下單周期領先成衣2~3個月，因此更快感受的需求增加，同時也等於預告接下來成衣會有不錯的表現。
儒鴻目前仍是訂單大於產能，公司表示，今年上半年自有產能占比約七成，外包產能占比三成，雖然印尼成衣廠下半年的貢獻持續增加，年底估可達到滿載，但新產能對整體需求來說仍是杯水車薪，在旺季需求推升下，預期下半年外包產能占比將攀升至四成。
儒鴻印尼成衣廠兩期規劃月產能200萬件，第一期100萬件已於2023年底完成，今年逐步建置第二期產線，隨著產能持續開出，第3季該廠有望轉虧為盈。
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