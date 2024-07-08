昶昕營收／6月3.06億元 月減1.9%、年增15.3%
特用化學品製造與金屬回收再利用廠商昶昕（8438）8日公告今年6月合併營收3.06億元，月減1.9%，年增15.3%。今天股價下跌1.35元，成交928張，收41.05元。
昶昕主要產品包括特用化學品、資源回收再生等綠色產品及設備。是台灣唯一同時兼具蝕刻液／剝錫液生產能力，並擁有政府核發可清處理（回收廢液）執照的廠商，具產業競爭優勢。昶昕回收液再製品當中的硫酸銅產品在台灣生產，並透過貿易商銷售予澳洲鋅礦場；氧化銅則在中國大陸生產及銷售予當地銅礦冶煉廠。
昶昕今年第2季合併營收9.18億元，季增31.8%，年增16.3%，來到近八季（二年）單季新高。累計今年上半年合併營收16.15億元，年增5%。
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