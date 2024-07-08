又是被錢砸醒的早晨…富邦金（2881）不倒95遲早！ 肥羊：今年頂多頂多大跌10％

【股市爆料同學會．金融股肥羊】

恭喜各位又度過了被錢砸醒的早晨，我的股票資產已經到達7277.4萬，繼續這種漲勢下去，資產破億不是夢啊，記得前陣子才有人問，富邦會不會破85，今天都86了，雖然還沒有人提問，啥時會破95，我就先給個答案，富邦不倒，95遲早，股價只有更高，沒有最高！

有人問我，如果發生金融大海嘯，我的股票資產從7277.4萬，跌到4000萬，該怎麼辦呢，考量我的成本只有1750萬，跌到4000萬，照樣大賺啊，再說今年會崩盤嗎，我不相信，2022年才崩過一次盤，以8年崩盤一次來說，至少要2030年。

從股市的周期性來說，2024年不可能崩盤，頂多大跌10%，從7277.4萬跌到6500萬而已，小事不值一提，最多我再去借錢炒股，這次應該會借2000萬，你還在煩惱我損失777.4萬該怎麼辦時，我已經用2000萬的借款海撈一筆，填平777.4萬的損失了！

股市會不會大跌呢，這是不可預測的，股市大跌該怎麼辦呢，這是可以預測的，與其每天煩惱股市會不會大跌，不如想想股市大跌時，你要去銀行搬多少錢來炒股呢？

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

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