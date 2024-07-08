女兒問台積電（2330）股價一千元了可以賣嗎？ 爸爸「這樣答」

兒童投資 教育

想做好兒童投資教育，應該由自己來落實。

前天晚上女兒看到我發了一篇關於「台積電」的文章，好奇地問我：「台積電漲到1,000元了，是不是該賣了？」

她會這樣問是有原因的，因為她知道我會帶著她做進出操作，買賣的理由我也會跟她說明。

我反問她：「你現在知道股票是什麼了嗎？」

「就是公司賺錢會分配給股東，我買越多股票，就可以分到越多。」她回答道。

她會這樣回答是因為我是從「股東」與「股權」的角色來跟她解釋買賣股票的原因，也因此她會以台積電的「小老闆」自居。

「那你知道為什麼台積電以前是五六百元，現在卻是一千元嗎？」我問道。

「因為公司賺錢變多了嗎？」她不太確定地答道。

「那只是原因之一，重點在於大家認為台積電未來會更好，因此願意花更多錢去買。」我回答。

女兒目前是小學三年級，從她的表情我知道她聽不懂，我繼續解釋給她聽。

「我給你一千元去買玩具，這個玩具你知道他今天是一千元，明天會漲價變成一千五百元，你會現在買還是以後存更多錢再來買？」我問道。 「當然是今天買啊！」女兒不假思索地回答。 「那假設這個玩具明天會打八折，變成八百元，你會今天用一千元買嗎？」 「當然不會！」

「所以你要知道一個概念，就是一個東西它會有『價格』跟『價值』，價格是玩具現在的標價，而價值則是你對它的判斷，例如你覺得它不值錢，即便價格很高，你也不會買，就像你知道玩具會變貴或變便宜，你對玩具的價值判斷就會變化。」我解釋道。

「我再舉個例子，有一家公司的股票，你知道這家公司明年會更賺錢，可以分配更多股利，那你會想賣掉嗎？」我再問道。

「不會，因為明年可以賺更多錢。」

「那如果這家公司後年還可以賺更多，你現在覺得股價很便宜，你現在會想買嗎？還是要等後年再來買？」

「當然是現在買啊！」女兒明快地答道。

「所以爸比現在要跟你說一個股票投資上面很重要，而且許多人始終搞不懂的重點，就是每個人買股票，都是在買未來的『價值』，如果大家都覺得台積電未來會賺很多錢，那他們就會願意花更多錢去買台積電的股票，說到這邊你了解嗎？」

「我懂了！」

「所以該不該賣掉台積電，我們可以用更長遠的未來價值做思考，你知道台積電做什麼產品嗎？」

「晶片！」女兒很快地說道。

「那你覺得未來晶片會越來越多？還是越來越少？」我問道。

「越來越多吧！」

「為什麼你覺得晶片會越來越多？」我繼續追問。

「不知道，就覺得應該會越來越多。」女兒有點遲疑地答道。

「其實像是機器人或電動車，都會用到更多晶片，例如未來每個人家裡如果都有一台機器人，晶片是不是會越來越多呢？」

「對！還有電動玩具跟手機也都需要晶片，會越來越多！」

「所以如果台積電一直都很強，晶片都必須由台積電來做，它的股價會越來越高，但假設有競爭對手出現，技術比台積電要好，把台積電的晶片訂單都搶走，那台積電就沒這麼好了，到時候你會賣掉嗎？」

「會！我會賣掉！」

「那這樣你應該有答案了吧！」

「有！」女兒默默地點點頭。

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以上只是父女對話的一個例子，其實關於是否該賣出台積電，還有很多可以思考的議題，只是我目前想先讓孩子理解價格與價值的關係，並引導孩子思考並判斷公司未來的價值，讓孩子理解股票是交易「未來」，而非「當下」。

而從這個例子，投資朋友應該要了解一個現實，就是孩子能否做好投資，父母對於投資的理解與能力才是關鍵，所以如果你希望孩子投資能作得出色，不妨先投資自己的能力與知識吧！

多讀好書，從做中學，時時檢討自己的投資決策，不要盲信網紅，不要一味跟單，培養獨立的投資模式與決策能力，如果你開始能在股海中摸出一些頭緒，那我相信你的孩子未來投資就有機會更上一層樓，而那會是他未來安身立命的無價之寶。

比起數千萬的股票或房屋資產，我更想留給孩子「對事物懷抱好奇心」、「對學習有熱忱」、「能從研究當中得到成就感」、「理解投資、金錢與社會的運作」、「主動投資的專業與能力」，因為這些都是為人父母一路走來的啟發與體悟。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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