快訊

國會改革釋憲案 急件通知立院挨批插隊 憲法法庭澄清

清大生辱罵同學「延畢的垃圾」 法官這原因判無罪

力鋼砸5.5億買遠雄商辦

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

辦公室需求熱絡，繼凌群開發後，力鋼工業也買下「遠雄商舟」部分樓層。遠雄（5522）上周五（5日）公告，出售台北市北投區商辦大樓「遠雄商舟」房地四戶、車位20車，交易金額為5億5,325萬元，預計處分利潤率約18-21%，交易對象為力鋼工業股份有限公司。

遠雄近年積極購地，且布局全台，住宅、商辦及廠辦等皆有著墨，位在北士科的「遠雄商舟」今年以來屢傳捷報，5月同樣是出售房地四戶、車位20車給凌群開發，預計處分利益約1億元，此次力鋼工業也選中該商辦進駐。

商辦案上，遠雄還有位在新北市中和區的「遠雄擎光」總銷約37億元，該案預計第3季交屋，可望成為今年業績動能之一。

近年在台商回流、產業擴廠升級下，商用不動產市況熱絡，其中精華地段的頂級商辦更是供不應求，租金也持續緩漲。第一太平戴維斯指出，總部與辦公空間整合需求將持續發酵，今年北台灣具備產業群聚題材的區域，或是在大眾交通運輸節點的科技廠辦，將持續受到青睞。

凌群 商辦 遠雄

延伸閱讀

中職／球呢？大巨蛋全壘打落點難判..議員早點出過白座椅問題

大巨蛋辦演唱會腳步近？消安基金會周一將與遠雄開會

內政部回文了！台北大巨蛋辦演唱會由北市自行決定

遠雄港加值廠房上梁 打造AI晶片產業聚落

相關新聞

餐飲業暑假拓點 大車拚

餐飲股迎暑假旺季，展店力道踩油門。餐飲業者迎合學生和家庭消費的高峰期，忙開新據點以拓展營收動能。其中，王品（2727）在...

力鋼砸5.5億買遠雄商辦

辦公室需求熱絡，繼凌群開發後，力鋼工業也買下「遠雄商舟」部分樓層。遠雄（5522）上周五（5日）公告，出售台北市北投區商...

外資先例！大摩首評華城、中興電 目標價1140元與227元

摩根士丹利證券首開外資證券先例，發布華城（1519）及中興電（1513）研究報告，目標價分別為1,140元、227元，都...

航空業今年獲利挑戰新高 華航、長榮航有望大豐收

航空業「黃金時代」起飛第一年！航空產業高層表示，今年將會急速攀升，三大利多包括客運、貨運都價量齊揚，貨運運價飆漲至疫情的...

杏輝跨足生活用品業務

杏輝（1734）與杏國新藥昨（13）召開聯合法說會，董事長李志文表示，面對新的一年即將到來，杏輝集團除了繼續強化藥品及功...

台新金、兆豐金、王道銀...銀行主體的金融股獲利爆棚！擁大利多抄底是時機？

整體上來看，國內銀行的資產品質確實是相當不錯，並沒有因為升息而造成資產品質滑落，也難怪升息期間的台股盡墨，大家反倒積極抄底買進銀行主體的金控股了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。