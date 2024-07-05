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「罷樑」4萬連署書退件？基市府澄清要求補件 罷樑：僅少影本

鴻華先進攻頂 第2季業績跳增三倍

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北報導

鴻華先進（2258）昨（5）日公告6月營收10.16億元，月減22.8%、年增794.8%；第2季營收36.04億元，季增3.3倍、年增 14.6倍；上半年營收44.27億元，年增14.6倍。鴻華先進第2季單季營收創新高，單月與上半年營收則創同期新高。

鴻華先進表示，6月乘用車交車數量較上月下降，電動巴士也下降，技術服務月增。與去年同期相比，乘用車維持顯著成長，電動巴士、技術服務均年減。

上半年來看，乘用車因自2023年底開始交車，今年上半年較去年同期成長；電動巴士、技術服務的營收則年減。

以營收比重來看，6月乘用車營收占比96.5%、電動巴士營收占比0.2%、技術服務營收占比0.8%；上半年乘用車占97.0%、電動巴士占1.7%、技術服務占0.3%。

鴻華先進董事長劉揚偉之前表示，今年Model C出貨可望破萬輛，帶來百億元營收貢獻。海外電動車市場，明年可望出貨美國與日本市場，東南亞則先出貨電動巴士，今年的鴻海科技日，還會推出新款的乘用車與商用車，持續擴大市場。

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