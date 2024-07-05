第一金上半年自結獲利大賺137.28億元 EPS 1.01元
第一金控（2892）受惠6月有台灣金聯一次性股息收入挹注，以及壽險子公司也開始認列股息入帳推升獲利，帶動第一金上半年累計每股稅後純益（EPS）站上1元大關，EPS達1.01元，但6月單月稅後純益因銀行端獲利略有下滑，因此單月獲利22.91億元、月減1%，累計第一金上半年稅後純益137.28億元，年增4.3%。
第一金旗下一銀由於6月呆帳回收較上月減少，因此獲利下滑至20.24億元，月減9.7%，累計上半年稅後純益達127.98億元，年增 4.4%，EPS為1.25元。一銀核心業務表現穩健，其中，淨息收雖因日曆天數較少而略降，但手續費收入在財管業務熱度下表現良好，FX SWAP換匯交易利得並維持高檔。資產品質方面也維持良好，6月底備抵呆帳覆蓋率為745.24%，逾放比為 0.18%。
第一金人壽受惠股息收入及處分利益挹注6月獲利上揚至0.75億元，比前月大增82.6%，累計上半年稅後純益1.75億元，則是年減27.2%。
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