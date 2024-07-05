材料營收火 寫最旺6月

材料-KY（4763）昨（5）日公布6月營收，雖然6月進行歲修，受惠於絲束和醋片需求強勁，6月營收依舊年、月雙增，寫下同期新高。歲修產能將於7月開始投入，在客戶絲束需求維持強勁需求下，使得7月及下半年的營收出現新成長動能。

材料-KY表示，客戶需求維持強勁，為穩定供應絲束，規劃二階段停工歲修，分別於5月及6月進行新、舊廠管線對接，致使絲束產能減少，出貨略受影響，需求強勁還是維持穩定成長，6月合併營收10.43億元，月增2.93%、年增25%。

此外，材料-KY絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價也維持高檔，累計上半年營收68.08億元，年增73%，創同期歷史期新高。

下半年市場展望，材料-KY表示，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；長期看好醋片在大陸內需市場發展，供應鏈改變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長。

目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於2023年度，且今年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。

產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，預計2024年7月中旬完成擴增9,000噸絲束產能，2025年1月再擴增9,000噸絲束產能，暨預計2025年第2季完成35,000噸醋片產能擴增。另東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，正按部就班進行。

除優化生產效率與擴大產能，濟南大自然新材料往兩大策略方向布局，以達成長期成長及鞏固競爭優勢：一、把握循環經濟發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及回收技術。二、因應大陸醋酸纖維女裝面料需求，擴增醋酸纖維長絲產能，布局並增加多樣化產品。