榮成 Q2每股賺0.09元

榮成（1909）昨（5）日公告6月合併營收40.54億元，較去年同比增加9.42%，累計上半年合併營收達233.95億元，較去年同比增加2.65%。公司並自結單月營業利益8,332萬元，合併稅前淨利7310.6萬元，每股稅前盈餘0.06元，是今年以來表現最佳的一個月，並使得第2季每股稅前盈餘來到0.09元，連續三季獲利。

榮成累計上半年營業利益4.49億元，合併稅前淨利歸屬於母公司業主1.54億元，每股稅前盈餘0.12元，較去年同期呈現虧轉盈。

法人表示，榮成6月受惠大陸工紙市場整體表現好於預期，在下游紙箱廠補庫動能拉動下，上游工紙廠出貨好轉，庫存降低，帶動業績表現。