復盛6月營收年增28% 併購力野精密
高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（5）日公布6月營收，單月為21.16億元、年增28.8%。展望下半年，該公司旺季可望提前於第3季啟動，下半年營運可望比上半年好。昨日董事會也宣布斥資7億元，併購力野精密拓展車用零組件事業布局。
法人指出，觀察復盛應用營運變化，今年隨著旗下品牌客戶群產品庫存去化告一段落；同時，相繼上架的新款產品熱銷，進一步有追加訂單落袋，挹注該公司第2季出貨呈淡季不淡態勢。
以6月營看，單月達21.16億元，年增28.8%、月增8%；累計今年前六月營收為125.12億元，年增2.8%。
展望下半年營運，法人認為，有關品牌廠商及通路存貨水位問題，經客戶於去年調節庫存已達效果並逐漸恢復正常下單，加上高爾夫球運動歷經疫情期間打球人口、人次大幅增加的情況下，整體市場規模擴大，目前復盛應用的客戶群抱持著謹慎樂觀態度，持續看好高爾夫球運動產業。
依該公司現階段所掌握的新款式產品開模等前置作業進度，客戶群可望提前自第3季的7、8月間啟動少量鋪貨，9月進入量產水準。
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