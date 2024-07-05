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「罷樑」4萬連署書退件？基市府澄清要求補件 罷樑：僅少影本

海悅6月營收年增8% 南科周邊推案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

海悅（2348）昨（5）日公告，6月營收6.23億元，年增8.8％；第2季營收16.6億元，年增21.16％；累計上半年營收39.37億元，年增95.31％。

海悅指出，代銷接案策略跟隨產業發展的移動，全台業務良好，帶動今年上半年營收。

海悅表示，看好就業市場的剛性需求，配合人口移入與當地住宅需求，公司慎選代銷建案提供住宅產品，憑藉大數據分析購屋市場需求，精準投放行銷，在消費者購屋信心回溫下，受惠全台代銷建案。

海悅近年跨足不動產開發事業，海悅表示，去年台中「達麗創世紀」啟動交屋挹注的成績，顯示轉投資收益的正向表現；台南新市區「世界南科A」、「世界南科B」熱銷，延續海悅建案口碑效益。

看好南科重鎮就業人口居住需求，下半年將於928檔期規劃推出「世界南科C」建案，該案總銷金額約30億元，「世界南科」系列會以永續服務里程碑邁進。

海悅表示，隨著建案銷售展望正向，加上「擎天森林」以及「新莊海悅花園」接續依據完工交屋挹注，公司將以增加多元以及中長期的獲利來源作為企業發展策略。

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