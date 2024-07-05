藥華藥6月營收年增66% 續創新高

藥華藥（6446）昨（5）日公告6月合併營收8.5億元，月增7.31%，年增66.63%，續創單月營收歷史新高。6月營收以罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）的美國銷售為主。另外，藥華藥宣布，該公司新藥Ropeg，已正式獲得大陸國家藥品監督管理局（NMPA）藥證，為目前第一個且唯一獲大陸藥監局核准用於PV適應症的藥物。

Ropeg將用於既往接受羥基脲（HU）治療效果不佳的真性紅血球增多症（PV）成人患者，PV為骨髓增生性腫瘤（MPN）疾病的一種，根據市場研究，大陸約有40萬名PV患者，目前臨床治療包括放血、HU、干擾素或JAK2抑制劑等。

藥華藥第2季營收逾23億元，較上季成長近四成，年增82.35%，上半年累計營收已近40億元，較去年同期成長83.97%，顯示公司營運動能強勁。藥華藥表示，Ropeg不僅在美國市場表現出色，在日本及其他自主經營的子公司市場也持續成長，為公司今年整體營運前景奠定堅實基礎。