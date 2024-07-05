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榮成6月獲利創今年單月最佳 下半年旺季可期

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

榮成（1909）5日公告6月合併營收40.54億元，較去年同比增加9.42%，累計上半年合併營收達233.95億元，較去年同比增加2.65%。公司並自結單月營業利益8,332萬元，稅前淨利歸屬於母公司業主7,310.6萬元，每股稅前盈餘0.06元，是今年以來表現最佳的一個月，並使得第2季每股稅前盈餘來到0.09元，連續三季保持獲利。

隨著工紙產業景氣谷底已過去，今年整體市況預期呈現逐步向上態勢。榮成累計上半年營業利益4.49億元，合併稅前淨利歸屬於母公司業主1.54億元，每股稅前盈餘0.12元，較去年同期呈現虧轉盈。法人表示，榮成6月受惠大陸工紙市場整體表現好於預期，在下游紙箱廠補庫動能拉動下，上游工紙廠出貨好轉，庫存降低，帶動業績表現。

據大陸紙業聯訊統計，截至6月底大陸工紙廠面紙庫存指數19.9天，芯紙庫存指數16.8天，與5月相比，面紙庫存減少3.9天，芯紙庫存減少3.2天。產業整體庫存走低，主要受6月大陸工紙廠停機較多，加上工紙售價上漲，提高下游紙箱廠備貨意願，其次因近期美廢價格上漲，推升進口紙成本，工紙進口量明顯減少，提升大陸工紙需求。

此外，6月下旬中國大陸大廠玖龍宣布將對工紙售價進行漲價，主要反應原材料廢紙成本上升及市場需求增加，雖然目前正值包裝紙市場傳統淡季，但隨著第3季度到來，市場供需將趨向平衡，8月中旬後，隨著中秋、國慶、雙11、元旦、春節等節日所帶來的旺季需求，工紙行情有望回暖。

榮成湖北廠新建紙機去年第4季已投入生產，可提升湖北廠營運效能，湖南長沙廠也同步投入生產低碳高品質紙箱，強化集團華中業務布局。榮成並針對紙箱廠舊設備進行汰舊換新與智慧化升級改造，以提升競爭力。

工紙 榮成

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